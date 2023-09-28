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Госрегистрация недвижимости в Азербайджане выросла на 47%

Госрегистрация недвижимости в Азербайджане выросла на 47% За январь-август текущего года было зарегистрировано 337 787 прав собственности на недвижимое имущество.
Инфраструктура
28 сентября 2023 г. 11:06
Госрегистрация недвижимости в Азербайджане выросла на 47%

За январь-август текущего года было зарегистрировано 337 787 прав собственности на недвижимое имущество.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по вопросам имущества при министерстве экономики, это на 47,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

За отчетные 8 месяцев 53 117 (15,7 %) случаев пришлось на первичную регистрацию, 284 670 (84,3%) - на вторичную.

Право собственности зарегистрировано на 35 111 частных домов и дач, 63 705 квартир, 231 406 земельных участков, 2 106 нежилых зданий, 4 910 нежилых помещений, 477 имущественных комплексов, 72 многоэтажных жилых зданий. Из недвижимого имущества, зарегистрированного в государственном реестре, 66 775 приходится на город Баку, а остальные - на регионы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatı 47 % artıb

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