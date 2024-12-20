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На сайте телеканала Euronews представлен зимний туризм Нахчывана

На сайте телеканала Euronews представлен зимний туризм Нахчывана На сайте телеканала Euronews представлен зимний туризм Нахчыванской АР.
Внешняя политика
20 декабря 2024 г. 18:02
На сайте телеканала Euronews представлен зимний туризм Нахчывана

На сайте телеканала Euronews представлен зимний туризм Нахчыванской АР.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в материале, посвященном туристическому потенциалу Азербайджана, также размещена информация о Нахчыване.

В статье под названием "Зимняя сказка в Азербайджане: От захватывающих склонов до безмятежных лесных троп" (A winter’s tale in Azerbaijan: From thrilling slopes to serene forest trails) в разделе "Нахчыван: отдаленная и нетронутая зимняя красота" подробно представлен туристический потенциал АР.

В материале рассказывается о зимних туристических достопримечательностях села Агбулаг, расположенного на высоте 2000 м над уровнем моря, а также села Кюкю Шахбузского района Нахчыванской АР.

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Версия на английском языке Euronews highlights Nakhchivan's winter tourism
Версия на азербайджанском языке “Euronews”da Naxçıvanın qış turizmi tanıdılıb

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