На сайте телеканала Euronews представлен зимний туризм Нахчывана

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в материале, посвященном туристическому потенциалу Азербайджана, также размещена информация о Нахчыване.

В статье под названием "Зимняя сказка в Азербайджане: От захватывающих склонов до безмятежных лесных троп" (A winter’s tale in Azerbaijan: From thrilling slopes to serene forest trails) в разделе "Нахчыван: отдаленная и нетронутая зимняя красота" подробно представлен туристический потенциал АР.

В материале рассказывается о зимних туристических достопримечательностях села Агбулаг, расположенного на высоте 2000 м над уровнем моря, а также села Кюкю Шахбузского района Нахчыванской АР.