“Euronews”da Naxçıvanın qış turizmi tanıdılıb

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, “Euronews” telekanalının saytında Azərbaycanın turizm potensialına həsr olunmuş materialda Naxçıvan haqqında da məlumat yerləşdirilib.

“A winter’s tale in Azerbaijan: From thrilling slopes to serene forest trails” başlıqlı məqalənin “Nakhchivan: remote and untouched winter beauty” yarımbaşlığı altında Naxçıvana aid hissəsində muxtar respublikanın turizm potensialı ətraflı təqdim olunub.

Materialda Naxçıvan MR-in Şahbuz rayonunun dəniz səviyyəsindən 2 min metr yüksəklikdə yerləşən Ağbulaq, həmçinin Kükü kəndlərinin qış turistik məkanları haqqında məlumat verilib.