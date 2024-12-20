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“Euronews”da Naxçıvanın qış turizmi tanıdılıb

“Euronews”da Naxçıvanın qış turizmi tanıdılıb “Euronews” telekanalının saytında Naxçıvan Muxtar Respublikasının (MR) qış turizmi tanıdılıb
Xarici siyasət
20 Dekabr , 2024 17:47
“Euronews”da Naxçıvanın qış turizmi tanıdılıb

“Euronews” telekanalının saytında Naxçıvan Muxtar Respublikasının (MR) qış turizmi tanıdılıb.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, “Euronews” telekanalının saytında Azərbaycanın turizm potensialına həsr olunmuş materialda Naxçıvan haqqında da məlumat yerləşdirilib.

“A winter’s tale in Azerbaijan: From thrilling slopes to serene forest trails” başlıqlı məqalənin “Nakhchivan: remote and untouched winter beauty” yarımbaşlığı altında Naxçıvana aid hissəsində muxtar respublikanın turizm potensialı ətraflı təqdim olunub.

Materialda Naxçıvan MR-in Şahbuz rayonunun dəniz səviyyəsindən 2 min metr yüksəklikdə yerləşən Ağbulaq, həmçinin Kükü kəndlərinin qış turistik məkanları haqqında məlumat verilib.

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İngilis versiyası Euronews highlights Nakhchivan's winter tourism
Rus versiyası На сайте телеканала Euronews представлен зимний туризм Нахчывана

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