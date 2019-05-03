На международной конференции в Баку обсудили Восточное партнерство

"Реализация программы Восточного партнерства была крайне важным шагом для ЕС. Ее целью была необходимость иметь друзей по соседству".

Как сообщает Report, об этом бывший министр иностранных дел Литвы Вигаудас Ушаскас заявил в Баку на международной конференции, посвященной 10-летию программы "Восточное партнерство".

Он отметил, что перед программой до сих пор стоят внешние вызовы. "Надо признать, что не все получилось так, как мы хотели. Политика дружбы не полностью себя оправдала. В частности, это связано с тем, что в регионе имели место сразу несколько конфликтов, а также отказом России подключиться к программе и противостояние ее реализации в регионе", - заявил он.

В свою очередь эксперт брюссельского Центра европейской политики Аманда Пол подчеркнула, что сегодня важным фактором, который повлияет на будущее Евросоюза, станут предстоящие в мае выборы.

"В целом перспектива вступления в ЕС стран-участниц Восточного партнерства сплотит этот регион. Некоторые из них уже проявили желание. Но все еще необходимо сделать многое для этого. Но мы уже видим, что сегодня есть региональные проекты, в частности энергетические, которые сплачивают страны региона", - сказала она.

По ее словам, Азербайджан "придерживается осторожной политики в вопросе Восточного партнерства".

Профессор Международного черноморского университета Георгий Мчедлишвили в свою очередь отметил, что Грузия выполнила 83% обязательств перед ЕС в рамках программы "Восточное партнерство": "Так, мы являемся практически рекордсменом в этом плане. Стремление интеграции в ЕС - это путь к реформам и модернизации", - отметил он.

Отметим, что программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.