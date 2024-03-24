На Конгрессе FLNKS подчеркнута поддержка Азербайджана в борьбе с французским колониализмом

Известный французский медиаресурс Franceinfo опубликовал статью о 42-м Конгрессе Канакского социалистического фронта национального освобождения (FLNKS), который прошел 23 марта.

Известный французский медиаресурс Franceinfo опубликовал статью о 42-м Конгрессе Канакского социалистического фронта национального освобождения (FLNKS), который прошел 23 марта.

Как сообщает Report , в материале отмечается, что на Конгрессе, среди всего прочего, была подчеркнута поддержка Азербайджаном народа Новой Каледонии в его справедливой борьбе против французского колониализма.

В мероприятии приняли участие представители всех политических сил FLNKS.

Основной темой обсуждения была стратегия недопущения конституционных поправок, которые позволили бы французам, целенаправленно переселенным в Новую Каледонию французскими властями, участвовать в выборах в Новой Каледонии.

В данном контексте FLNKS направил французскому правительству исключительно ясный сигнал: лидеры Фронта сокрушат попытку продвинуть силой указанную поправку. FLNKS подчеркнул, что в этом вопросе важна поддержка как регионального, так и международного сообщества, включая ООН.

Проект поправки к конституции французского правительства должен быть обсужден сенаторами на открытом заседании 26 марта.