На Конгрессе FLNKS подчеркнута поддержка Азербайджана в борьбе с французским колониализмом

Известный французский медиаресурс Franceinfo опубликовал статью о 42-м Конгрессе Канакского социалистического фронта национального освобождения (FLNKS), который прошел 23 марта.
Как сообщает
В мероприятии приняли участие представители всех политических сил FLNKS.
Основной темой обсуждения была стратегия недопущения конституционных поправок, которые позволили бы французам, целенаправленно переселенным в Новую Каледонию французскими властями, участвовать в выборах в Новой Каледонии.
В данном контексте FLNKS направил французскому правительству исключительно ясный сигнал: лидеры Фронта сокрушат попытку продвинуть силой указанную поправку. FLNKS подчеркнул, что в этом вопросе важна поддержка как регионального, так и международного сообщества, включая ООН.
Проект поправки к конституции французского правительства должен быть обсужден сенаторами на открытом заседании 26 марта.