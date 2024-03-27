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На конференции Парламентской сети ДН поднят вопрос о политике колониализма Франции

На конференции Парламентской сети ДН поднят вопрос о политике колониализма Франции На третьей конференции Парламентской сети Движения неприсоединения в швейцарской Женеве поднят вопрос о политике колониализма Франции.
Внешняя политика
27 марта 2024 г. 13:55
На конференции Парламентской сети ДН поднят вопрос о политике колониализма Франции

На третьей конференции Парламентской сети Движения неприсоединения в швейцарской Женеве поднят вопрос о политике колониализма Франции.

Как сообщает Report, в мероприятии под председательством спикера Милли Меджлиса и Парламентской сети Сахибы Гафаровой приняли участие директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов и член правления БИГ, бывший член Европейского парламента, генеральный секретарь Народного союза за освобождение Гваделупы Жан-Жакоб Бисеп и другие гости.

Выступая на мероприятии, Бисеп рассказал о деятельности Бакинской инициативной группы и ее поддержке процесса деколонизации, и в этой связи выразил благодарность азербайджанской стороне.

Бисеп акцентировал внимание на проводимой сегодня Францией политике колониализма, отметив, в частности, что в результате этой политики народы, живущие под колониальным гнетом, столкнулись с серьезными климатическими проблемами.

Он призвал Францию взять на себя ответственность за совершенные правонарушения и потребовал положить конец незаконным действиям.

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Версия на английском языке ФотоIssue of France's colonialism policy raised at conference of NAM’s Parliamentary Network
Версия на азербайджанском языке ФотоQH-nin Parlament Şəbəkəsinin konfransında Fransanın kolonializm siyasəti barədə məsələ qaldırılıb - VİDEO

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