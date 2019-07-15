МВД Грузии обратилось к общественности страны в связи с комплексом "Кешикчидаг"

Министерство внутренних дел (МВД) Грузии обратилось к общественности страны в связи с расположенным на границе с Азербайджаном комплексом "Кешикчидаг".

Как сообщает грузинское бюро Report, МВД призвал граждан не мешать работе комиссии по делимитации границы Грузии с Азербайджаном.

В обращении отмечается о проведении расследований в связи с произошедшим вчера на границе небольшим инцидентом: "Призываем общественность и гражданские группы позволить комиссии по делимитации в спокойной обстановке проводить работы на пути достижения скорейшего согласия".

Отметим, что вчера гид комплекса "Кешикчидаг" заявил, что азербайджанские пограничники без разрешения взяли из церкви иконы. Хотя на этой почве возник небольшой инцидент, его вскоре разрешили.