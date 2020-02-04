Мишустин о вкладе Бюльбюльоглу в укрепление связей Баку и Москвы

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил посла Азербайджана в России, композитора и исполнителя Полада Бюльбюльоглу с 75-летием.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.

Он отметил вклад П. Бюльбюльоглу в укрепление отношений Азербайджана и России.

"Ваши замечательные песни стали близкими и любимыми для миллионов слушателей, вошли в репертуар многих талантливых исполнителей. Они по-прежнему покоряют своей искренностью, красотой и редким жизнелюбием, - также говорится в телеграмме М. Мишустина. - Столь же ярко вы проявили себя как государственный и общественный деятель. Не раз демонстрировали умение твердо отстаивать свои позиции, принимать взвешенные решения".