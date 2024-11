Мишель: ЕС поддерживает усилия по достижению стабильности и процветания на Южном Кавказе

Евросоюз (ЕС) по-прежнему готов поддержать все усилия по достижению стабильности, мира и процветания на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель написал в соцсети "Х".

"Мы обсудили текущее состояние процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном после моей встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Будапеште на прошлой неделе. ЕС по-прежнему готов поддерживать все усилия, направленные на стабильность, мир и процветание на Южном Кавказе. Я также поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с проведением COP29, что является важным моментом с точки зрения неотложной повестки дня по климату. ЕС привержен достижению финансовой солидарности и наших климатических целей", - отметил он.

Кроме того, глава Совета ЕС сообщил, что в ходе встречи был затронут вопрос развития двусторонних отношений.