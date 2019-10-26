Госминистр Катара: Мир сталкивается с серьезными угрозами транснационального характера

Важно координировать нашу работу, чтобы продвигать Движение неприсоединения в решении глобальных проблем.

Как сообщает Report, об этом в ходе второго дня XVIII саммита Движения неприсоединения заявил государственный министр иностранных дел Катара Султан бен Саад аль-Мурайхи.

"Катар готов оказать содействие многостороннему сотрудничеству. Мир сталкивается с серьезными угрозами транснационального характера, что в свою очередь оказывает отрицательное влияние на устойчивость мира. Никакая страна не может решить эти проблемы без сотрудничества. Мы также готовы способствовать мультилатерализму. Мультилатерализм сталкивается с угрозой. Международное сообщество очень нуждается в проведении диалога, чтобы достичь поставленных целей. Эмбарго Катара противоречит принципам Движения неприсоединения и мультилатерализма", - сказал он.

Он отметил, что Катар не признает какую-либо одностороннюю меру, блокирующую экономическую деятельность.

"Катар верит в мир и безопасность в регионе. Ближний Восток переживает кризис и это влияет на жизнь людей в регионе и угрожает целому поколению, сдерживает развитие стран. Поэтому необходимо найти пути решения этих проблем", - подытожил министр.