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Госминистр Катара: Мир сталкивается с серьезными угрозами транснационального характера

Мир сталкивается с серьезными угрозами транснационального характера

Важно координировать нашу работу, чтобы продвигать Движение неприсоединения в решении глобальных проблем. 

Как сообщает Report, об этом в ходе второго дня XVIII саммита Движения неприсоединения заявил государственный министр иностранных дел Катара Султан бен Саад аль-Мурайхи. 

"Катар готов оказать содействие многостороннему сотрудничеству. Мир сталкивается с серьезными угрозами транснационального характера, что в свою очередь оказывает отрицательное влияние на устойчивость мира. Никакая страна не может решить эти проблемы без сотрудничества. Мы также готовы способствовать мультилатерализму. Мультилатерализм сталкивается с угрозой. Международное сообщество очень нуждается в проведении диалога, чтобы достичь поставленных целей. Эмбарго Катара противоречит принципам Движения неприсоединения и мультилатерализма", - сказал он. 

Он отметил, что Катар не признает какую-либо одностороннюю меру, блокирующую экономическую деятельность. 

"Катар верит в мир и безопасность в регионе. Ближний Восток переживает кризис и это влияет на жизнь людей в регионе и угрожает целому поколению, сдерживает развитие стран. Поэтому необходимо найти пути решения этих проблем", - подытожил министр.

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