Минную проблему Азербайджана обсудили в США

Проблема противопехотных мин Азербайджана была обсуждена на "Фестивале призыва к миру" в США.

Проблема противопехотных мин Азербайджана была обсуждена на "Фестивале призыва к миру" в США.

Как передает местное бюро Report , мероприятие было посвящено сбору средств на разминирование, реконструкцию и восстановление пострадавших от войны регионов.

В дискуссиях приняли участие посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим, глава отдела международных отношений, просвещения и печати Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Рамиль Азизов, Президент Международного Евразийского Фонда печати, Председатель Общественного Совета при ANAMA Умуд Мирзоев.

Основатель и глава гуманитарной организации "Корни мира", по инициативе которой было организовано мероприятие, Хайди Кюн затронула вопрос масштабного минирования азербайджанских территорий. Она отметила, что в рамках своего визита в Азербайджан посетила освобожденные от оккупации территории, воочию убедилась в высоком уровне минного загрязнения и призвала международное сообщество к поддержке в этой области. В то же время Х. Кюн подчеркнула, что работы, проводимые в направлении широкомасштабной гуманитарной деятельности по разминированию в Карабахе, вызывают удовлетворение.

Выступая на первой панели дипломат Кеннет Куинн, посол Хазар Ибрагим, Рамиль Азизов и представитель Ротари-клуба Сехаб Элавар, обсудили минную проблему Азербайджана и международную поддержку ее решения.

В ходе своего выступления посол Хазар Ибрагим отметил, что территории Азербайджана входят в тройку лидеров в мире по уровню минного загрязнения, и по текущим оценкам на освобожденных от оккупации территориях захоронено более 1,5 миллиона мин. Рамиль Азизов в свою очередь сообщил, что 116 из 158 минных инцидентов произошли в районах за пределами бывшей линии соприкосновения. Он проинформировал о количестве пострадавших от мин и мероприятиях, проводимых Агентством в направлении борьбы с минной угрозой.

Мероприятие продолжилось выступлениями представителей США, Колумбии, Японии, Украины, Белоруссии, Хорватии, Ливана и Лаоса.