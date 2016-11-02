Министр торговли Пакистана совершит визит в Азербайджан

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде встретился с министром торговли страны Хуррамом Дастгир Ханом.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Пакистане, на встрече А.Ализаде подчеркнул важную роль соответствующих структур обеих стран в развитии торговых отношений.

Дипломат рассказал о социально-экономическом развитии в Азербайджане, благоприятных условиях, созданных для бизнесменов и иностранных инвесторов, транспортных коридорах, промышленных городках и т.д.

Федеральный министр торговли Пакистана Хуррам Дастгир Хан отметил, что между двумя странами существует большой торговый и экономический потенциал.

Он сообщил, что в ближайшее время прибудет с визитом в Баку по приглашению министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.