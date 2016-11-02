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    Министр торговли Пакистана совершит визит в Азербайджан

    Посол Али Ализаде встретился с министром торговли Пакистана Хуррамом Дастгир Ханом

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде встретился с министром торговли страны Хуррамом Дастгир Ханом.

    Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Пакистане, на встрече А.Ализаде подчеркнул важную роль соответствующих структур обеих стран в развитии торговых отношений. 

    Дипломат рассказал о социально-экономическом развитии в Азербайджане, благоприятных условиях, созданных для бизнесменов и иностранных инвесторов, транспортных коридорах, промышленных городках и т.д. 

    Федеральный министр торговли Пакистана Хуррам Дастгир Хан отметил, что между двумя странами существует большой торговый и экономический потенциал.

    Он сообщил, что в ближайшее время прибудет с визитом в Баку по приглашению министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева. 

    На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. 

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