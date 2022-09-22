Министр проинформировал руководство Американского еврейского комитета о провокациях Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал руководителей и представителей Американского еврейского комитета (AJC) и Коалиции американских еврейских организаций о провокациях Армении.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал руководителей и представителей Американского еврейского комитета (AJC) и Коалиции американских еврейских организаций о провокациях Армении.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Дж.Байрамов встретился в Нью-Йорке с руководителями и представителями Американского еврейского комитета (AJC) и Коалиции американских еврейских организаций в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества с еврейскими организациями США, обсуждены перспективы на будущее и региональная ситуация.



Дж.Байрамов отметил, что Азербайджан придает большое значение установлению тесных связей с еврейскими общинами по всему миру и подчеркнул, что в стране существует большое количество синагог, школ, культурных центров. На встрече также состоялся обмен мнениями о последней ситуации на Южном Кавказе, мероприятиях, осуществляемых в Азербайджане в постконфликтный период.

Министр подробно проинформировал о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, рассказал о целенаправленном разрушении Арменией азербайджанских территорий в период оккупации, о разграблении культурного наследия.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах развития связей Азербайджана с США.