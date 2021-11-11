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Министр: После окончания войны от разрыва мин погибли 33, ранены 134 человека

Министр: После окончания войны от разрыва мин погибли 33, ранены 134 человека Многочисленные мины, установленные Арменией в период оккупации на ныне освобожденных территориях, являются самой большой проблемой.
Внешняя политика
11 ноября 2021 г. 12:52
Министр: После окончания войны от разрыва мин погибли 33, ранены 134 человека
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Многочисленные мины, установленные Арменией в период оккупации на ныне освобожденных территориях, являются самой большой проблемой.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил 11 ноября на 8-м заседании министров иностранных дел стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в Стамбуле.

Глава МИД отметил, что после окончания войны и по сей день в результате разрыва мин погибли 33, ранения получили 134 человека.

Дж.Байрамов добавил, что работы по разминированию и реконструкция освобожденных от оккупации территорий – один из приоритетов для нашей страны, и участие в этом процессе компаний из дружественных стран имеет большую значимость.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Müharibə bitdikdən sonra 33 nəfər minaya düşərək həlak olub, 134 nəfər yaralanıb"

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