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Глава МИД: Пашинян считает возвращение азербайджанцев угрозой национальной безопасности Армении

Глава МИД: Пашинян считает возвращение азербайджанцев угрозой национальной безопасности Армении Сотни тысяч азербайджанцев были массово переселены из Армении.
Внешняя политика
28 декабря 2023 г. 16:38
Глава МИД: Пашинян считает возвращение азербайджанцев угрозой национальной безопасности Армении

Сотни тысяч азербайджанцев были массово переселены из Армении.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам года.

По словам министра, азербайджанцы надеются вернуться на родину предков: "Однако позиция Армении вызывает сожаление и удивление. Премьер-министр Армении Никол Пашинян расценивает возвращение азербайджанцев в Западный Азербайджан как угрозу национальной безопасности Армении. Такой подход несовместим с позицией Армении по мирному договору".

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Версия на английском языке FM: Pashinyan considers return of Azerbaijanis threat to Armenia’s national security
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Paşinyan azərbaycanlıların qayıdışını Ermənistanın milli təhlükəsizliyinə təhdid sayır"

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