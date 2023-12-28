Глава МИД: Пашинян считает возвращение азербайджанцев угрозой национальной безопасности Армении

Сотни тысяч азербайджанцев были массово переселены из Армении.

Сотни тысяч азербайджанцев были массово переселены из Армении.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам года.

По словам министра, азербайджанцы надеются вернуться на родину предков: "Однако позиция Армении вызывает сожаление и удивление. Премьер-министр Армении Никол Пашинян расценивает возвращение азербайджанцев в Западный Азербайджан как угрозу национальной безопасности Армении. Такой подход несовместим с позицией Армении по мирному договору".