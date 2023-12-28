Глава МИД: Пашинян считает возвращение азербайджанцев угрозой национальной безопасности Армении

Сотни тысяч азербайджанцев были массово переселены из Армении.
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам года.
По словам министра, азербайджанцы надеются вернуться на родину предков: "Однако позиция Армении вызывает сожаление и удивление. Премьер-министр Армении Никол Пашинян расценивает возвращение азербайджанцев в Западный Азербайджан как угрозу национальной безопасности Армении. Такой подход несовместим с позицией Армении по мирному договору".