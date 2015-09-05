Министр образования Азербайджана посетит Астану

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров посетит сегодня Астану.

Как сообщил Report посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев, министр примет участие на заседании министров образования Совета cотрудничества тюркоязычных государств.

Посол отметил, что основной темой заседания станет вопрос открытия тюркского канала, который будет осуществлять вещание круглосуточно.

Б.Исабаев также сообщил, что 7 сентября Астану посетит первый секретарь Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО Гюнай Эфендиева. "На заседании старших правительственных официальных лиц будут также проработаны вопросы, касающиеся медиа, информации, противодействия кибербезопасности. Затем эти же вопросы будут обсуждены на Совете министров иностранных дел 10 сентября, после чего соответствующие документы будут представлены на подпись главам государств на саммите 11 сентября в Астане", - заявил посол.