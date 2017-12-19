Министр обороны Израиля: "Геноцид армян" - спорный и теоретический вопрос

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Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ ""Геноцид армян" - спорный и теоретический вопрос". Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман в эфире телеканал RTVI.

"Я не считаю, что нам стоит ворошить этот вопрос, который является чисто историческим, спорным, теоретическим. Не думаю, что это имеет конкретное влияние на сегодняшнюю позицию Израиля. С точки зрения истории есть много споров", - сказал Авигдор Либерман.

Министр обороны также отметил, что отказ признать так называемый "геноцид армян" связан также с тесным сотрудничеством Израиля с Азербайджаном.

"Безусловно, наши отношения с Азербайджаном для нас важны. Надо все сто раз обсудить и взвесить", - отметил Авигдор Либерман.