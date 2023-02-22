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Министерства внутренних дел Азербайджана и Казахстана подписали меморандум

Министерства внутренних дел Азербайджана и Казахстана подписали меморандум Между министерствами внутренних дел Азербайджана и Казахстана подписан меморандум.
Внешняя политика
22 февраля 2023 г. 18:17
Министерства внутренних дел Азербайджана и Казахстана подписали меморандум

Между министерствами внутренних дел Азербайджана и Казахстана подписан меморандум.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Делегация во главе с министром внутренних дел Казахстана, генерал-полковником полиции Маратом Ахметжановым прибыла в нашу страну с двухдневным официальным визитом.

Министр Марат Ахметжанов и сопровождающие его лица возложили венок к памятнику Гейдару Алиеву и почтили память великого лидера.

В тот же день министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов принял казахстанского коллегу и возглавляемую им делегацию.

В ходе встречи министры подписали “Меморандум между Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и Министерством внутренних дел Республики Казахстан”.

На встрече присутствовали чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Казахстане Агалар Атамогланов, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов и представитель Министерства внутренних дел Азербайджана в Казахстане, полковник-лейтенант полиции Анвер Зохраббейли.

В рамках визита гости посетили воинскую часть Внутренних войск МВД “N”, Полицейскую академию, Службу безопасности города и “Колл-центр 102”, где ознакомились с деятельностью этих структур.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Qazaxıstanın daxili işlər nazirlikləri arasında memorandum imzalanıb

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