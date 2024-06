Между Программой Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (UN Habitat) и Азербайджаном налажены хорошие партнерские отношения.

Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал Исполняющий обязанности исполнительного директора Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Михал Млынар.

Он отметил, что обсудил реализацию повестки дня в области урбанизации во время проведения в Баку COP29 с послом Азербайджана в Кении Султаном Гаджиевым.

"С нетерпением ждем делегацию Азербайджана на Двенадцатом Всемирном форуме городов (WUF12) в Каире!" - говорится в публикации.

Двенадцатый Всемирный форум городов (WUF12), организованный Программой ООН по населенным пунктам ООН-Хабитат, пройдет в Египте в 2024 году и будет посвящен устойчивости в области городского развития.