Михаил Гусман: Владимир Путин показал значение, которое придается в России отношениям с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ

Интервью российского бюро Report с первым заместителем генерального директора ТАСС Михаилом Гусманом.

- Как вы оцениваете развитие отношений между Россией и Азербайджаном в 2019 году? Каковы итоги уходящего года?

- Мир в ожидании 2020 года и, естественно, в сложившейся традиции принято подводить итоги уходящего года. Эти итоги подводят в семьях, в странах, подводят, когда говорят о межгосударственных отношениях. В данном случае, если говорить про отношения между Россией и Азербайджаном, то я не припомню за многие многие годы более насыщенного по контактам, по разного рода мероприятиям, по практическим делам года, чем уходящий год. И, прежде всего, надо говорить об очень интенсивном диалоге, который ведут президенты наших стран Владимир Путин и Ильхам Алиев.

Этот интенсивный диалог - не просто формальные встречи. Каждый раз они наполнены все более и более глубоким содержанием, вне зависимости от того этот диалог проходит - на территории Российской Федерации, в Азербайджане или на международных площадках. Кстати, почти всегда, когда президенты Азербайджана и России встречаются на международных площадках, они обязательно находят время для двустороннего контакта. Это далеко не у всех и не со всеми происходит. Если брать последнее время, то это встречи в Ашхабаде, на Валдае, в Санкт-Петербурге, - это все не просто звенья одной цепи, а очень важный политический пазл, где одна встреча дополняет другую, обогащая это сотрудничество новым содержанием. После каждой такой встречи возникают импульсы, соответствующие структуры, соответствующие государственные органы начинают работу с большей активностью по тем или иным направлениям. Если посмотреть статистику, то она впечатляет своей насыщенностью, поступательностью. Растут наши связи по всем направлениям: в области экономики, культуры, туризма, межчеловеческие отношения и так далее. Мы можем только радоваться тому, что сегодня между нашими странами есть такие связи.

- В ноябре состоялся визит первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Москву, по итогам которого вы взяли большое и очень интересное интервью. Поделитесь своими впечатлениями от этой беседы.

- Я, прежде всего, хотел воспользоваться этой возможностью и поблагодарить Мехрибан ханум за то, что она сочла возможным дать это интервью для моего родного агентства ТАСС, для российского телевидения. Ее визит в Москву был чрезвычайно насыщенным, график мероприятий, встреч и событий, которые проходили в период ее пребывания в Москве, был невероятно плотным. Такой напряженный график выдержать крайне сложно. Поэтому я хочу еще раз поблагодарить за эту возможность. Это было, своего рода, финальной точкой, подводящей итоги, в том плане, что Мехрибан ханум очень точно расставила акценты по результатам визита в Москву. Она очень образно рассказала о наиболее знаковых моментах.

Мы не устаем говорить об этом визите, потому что его значение выходит далеко за рамки протокольного, официального. На фоне самых разных внешнеполитических обстоятельств, которые мы с вами наблюдаем с нашими соседями и не соседями, вот такой знаковый визит одного из руководителей страны, первого вице-президента Азербайджана, такая встреча в России у очень и очень многих недоброжелателей наших стран вызвали определенное скрежетание. Россия продемонстрировала свое отношение к Азербайджану очень точно, очень открыто и искренне. Российское руководство, прежде всего президент Владимир Путин, показал то значение, которое придается в России отношениям с Азербайджаном.

- В последнее время в Азербайджане все активнее проходят большие реформы и кадровые перестановки. Как вы это прокомментируете?

- Что касается реформ и кадровых изменений, которые происходят в Азербайджане, я наблюдаю их из России, из своего, так сказать, кабинета (смеется). Конечно, это все вызывает большой интерес у всех тех, кто неравнодушен к Азербайджану. Курс, провозглашенный Ильхамом Алиевым на реформы, курс на придание динамики развитию Азербайджана, конечно, связан с обновлением команды, потому что при всех своих выдающихся лидерских качествах, Ильхам Гейдарович должен опираться на команду.

Это должна быть команда, которая понимает своего лидера, нацелена на те реформы, о которых говорит президент Азербайджана. За те годы, что Ильхам Алиев находится во главе страны, он уже продемонстрировал миру блестящие результаты, но современные вызовы требуют новых результатов, новых свершений, и, думаю, что именно на это нацеливает свою страну лидер Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева. Думаю, именно этим продиктованы эти самые реформы. Среди новых кадров, я считаю, есть выдающиеся представители современных азербайджанских государственных деятелей. Это все говорит о том, что задачи, стоящие перед страной, надо выполнять вместе, сплоченно, и этого все ждут.

- Как вы оцениваете нынешнее состояние азербайджанской диаспоры в России?

- В России живет огромное количество наших соотечественников. По некоторым подсчетам, речь идет о миллионах человек, оказавшихся здесь по разным причинам. Я часто вижу своих друзей, соотечественников на мероприятиях, которые проводятся в Москве, в частности, посольством Азербайджана в России. Кстати говоря, посол Полад Бюльбюль оглы очень много внимания уделяет тому, чтобы чаще собирать наших соотечественников на разных мероприятиях, связанных с памятными датами Азербайджана. Недавно приезжал в Москву новый председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуад Мурадов. Думаю, он услышал очень много важного на встречах, которые прошли в связи с его приездом.

Мне кажется, в работе с соотечественниками, в частности в России, требуются новые шаги, новые решения, может быть и новые люди. Мне кажется, надо придавать больше значения объединению соотечественников в России, чтобы было больше площадок для общения, больше мероприятий. Нас всех объединяет одно - любовь к своей исторической родине, стремление к тому, чтобы страна процветала. Это вечная формула, которую в свое время гениально выразил Джон Кеннеди, когда сказал: «Не спрашивай, что страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для страны». Обращаясь к соотечественникам, людям, которые по разным причинам живут вдали от своего исторического дома, хочу сказать: «Не спрашивай, что может Азербайджан дать тебе, спроси себя, что ты можешь дать своей родине - Азербайджану!».

- Как вы думаете, чего нам стоит ожидать от наступающего года?

- Вы знаете, это в природе человека - надеяться на лучшее. Хочется каждый раз ждать от нового года чего-то лучшего, чего-то радостного и светлого. Когда маленькие дети просыпаются в первый день Нового года, находят под елкой игрушки, подарки от родителей, бабушек и дедушек, они живут с ощущением надежды, что весь год будет таким же праздничным, как первый день нового года и дай бог и детям и взрослым, чтобы у всех выдался счастливый и радостный год. Но проблема в том, и об этом очень точно сказала Мехрибан ханум, что жизнь так устроена, что победы чередуются с поражениями, радостные дни волей-неволей перемежаются с не очень радостными, если не сказать печальными, и из этого и состоит жизнь.

Но я хочу просто пожелать, чтобы радостных дней было больше, чтобы здоровья было больше, чтобы моя родина Азербайджан процветала и все, что делается в Азербайджане шло на пользу людям. Хочу пожелать успеха руководству Азербайджана, президенту Ильхам Алиеву, первому вице-президенту и первой леди Мехрибан Алиевой именно потому, что они очень многое делают для своей страны, для своего народа и я могу пожелать, чтобы все граждане Азербайджана сплотились вокруг своего лидера во имя собственной страны!