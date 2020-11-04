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МИД: Высоко ценим заявление Хаменеи и поддержку территориальной целостности Азербайджана

МИД: Высоко ценим заявление Хаменеи и поддержку территориальной целостности Азербайджана "Связи между нашими странами будут также способность обеспечению в регионе мира, стабильности и благосостояния", - сказано в заявлении
Внешняя политика
4 ноября 2020 г. 10:34
МИД: Высоко ценим заявление Хаменеи и поддержку территориальной целостности Азербайджана
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Управление пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики распространило заявление в связи с поддержкой Азербайджана со стороны Верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Сеида Али Хаменеи.

В поступившем в Report заявлении говорится:

"Мы высоко ценим заявление Верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Сеида Али Хаменеи в связи с армяно-азербайджанским конфликтом и поддержку территориальной целостности Азербайджана. Все оккупированные Арменией территории Азербайджана должны быть освобождены, и все эти земли должны быть возвращены Азербайджану, сказал Верховный лидер, еще раз продемонстрировав решительную поддержку Исламской Республики Иран позиции Азербайджана, опирающейся на международное право.

Мы высоко ценим усилия дружественного государства Иран по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, а также визит спецпосланника президента Исламской Республики Иран, заместителя главы МИД Сеида Аббаса Аракчи в регион с инициативой по скорейшему решению конфликта.

Мы верим, что связи между нашими странами, опирающиеся на исторические корни, будут развиваться и в будущем, и эти связи будут также способность обеспечению в регионе мира, стабильности и благосостояния".

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Версия на азербайджанском языке XİN: Xameneinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə verdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndiririk

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