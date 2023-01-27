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МИД: Всю ответственность за нападение на посольство Азербайджана несет Иран

МИД: Всю ответственность за нападение на посольство Азербайджана несет Иран "Мы не считаем, что нападение на посольство Азербайджана в Иране было совершено по личным мотивам". Как сообщает Report, об этом TRT Haber заявил начальник отдела пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде. Он отметил, чт
Внешняя политика
27 января 2023 г. 12:58
МИД: Всю ответственность за нападение на посольство Азербайджана несет Иран

"Мы не считаем, что нападение на посольство Азербайджана в Иране было совершено по личным мотивам".

Как сообщает Report, об этом TRT Haber заявил начальник отдела пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что всю ответственность за нападение несет Иран.

Напомним, что 27 января, примерно в 8:30 утра по бакинскому времени, было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Согласно информации, нападавший с автоматом Калашникова в руках проник на пост охраны и убил начальника службы безопасности. При предотвращении нападения были также ранены два охранника посольства. Состояние раненых оценивается как удовлетворительное. В настоящее время ведется расследование этого вероломного нападения.

По имеющейся информации, напавший на посольство Азербайджана был задержан.

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Версия на английском языке Azerbaijan MFA: Iran bears all responsibility for attack on embassy
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: "Səfirliyə hücumla bağlı bütün məsuliyyəti İran daşıyır"

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