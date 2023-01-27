МИД: Всю ответственность за нападение на посольство Азербайджана несет Иран

"Мы не считаем, что нападение на посольство Азербайджана в Иране было совершено по личным мотивам".
Как сообщает Report, об этом TRT Haber заявил начальник отдела пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.
Он отметил, что всю ответственность за нападение несет Иран.
Напомним, что 27 января, примерно в 8:30 утра по бакинскому времени, было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Согласно информации, нападавший с автоматом Калашникова в руках проник на пост охраны и убил начальника службы безопасности. При предотвращении нападения были также ранены два охранника посольства. Состояние раненых оценивается как удовлетворительное. В настоящее время ведется расследование этого вероломного нападения.
По имеющейся информации, напавший на посольство Азербайджана был задержан.
МИД: Всю ответственность за нападение на посольство Азербайджана несет ИранМИД: Всю ответственность за нападение на посольство Азербайджана несет Иран "Мы не считаем, что нападение на посольство Азербайджана в Иране было совершено по личным мотивам". Как сообщает Report, об этом TRT Haber заявил начальник отдела пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде. Он отметил, чт
"Мы не считаем, что нападение на посольство Азербайджана в Иране было совершено по личным мотивам".