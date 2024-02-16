МИД Турции: Решение ПАСЕ по Азербайджану не будет служить миру на Южном Кавказе

Турция сожалеет о решении Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) относительно не утверждения полномочий азербайджанской делегации.

Турция сожалеет о решении Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) относительно не утверждения полномочий азербайджанской делегации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Турции.

В заявлении отмечается, что это решение не соответствует демократическим ценностям: "Этот шаг, означающий закрытие каналов сотрудничества и диалога, не будет служить обеспечению мира и стабильности в регионе. Турция призывает ПАСЕ как можно быстрее исправить эту ошибку и сосредоточиться на мирных усилиях на Южном Кавказе".