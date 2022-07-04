Мевлуд Чавушоглу: Турция стремится к стабильности на Южном Кавказе

«Мы консультируемся с братским Азербайджаном на каждом этапе».

Турция консультируется с Азербайджаном на каждом этапе переговоров с Арменией по нормализации отношений.

Как сообщает Report, это заявил министр иностранных дел Турции Мевлуд Чавушоглу в понедельник в Анкаре.

По его словам, в Вене прошли три встречи спецпредставителей Турции и Армении. "Мы благодарны Австрии за это. Но почему следующие обсуждения не должны быть в Турции или Армении?"- сказал он, добавив, что Ереван пока не готов к этому, такие встречи возможны в будущем.

Глава МИД Турции считает, что спецпредставители теперь могут проводить обсуждения без каких-либо посредников. "Были предприняты некоторые шаги по укреплению доверия",- добавил он.

"Мы поддерживаем нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией. Нам нужна стабильность в регионе. Мы должны работать вместе для стабильности на Южном Кавказе," - сказал он.

Главная проблема на пути нормализации отношений между Турцией и Арменией – это внутреннее давление на власти Еревана. По словам Чавушоглу, это давление не позволяет Еревану предпринимать смелые шаги на пути нормализации. "Мы готовы к конструктивному диалогу. Регион нуждается в долгосрочном мире", - подчеркнул министр.