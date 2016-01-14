МИД: Среди пострадавших в результате терактов в столице Индонезии граждан Азербайджана нет

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ По предварительной информации среди пострадавших в результате сегодняшних терактов в столице Индонезии Джакарте граждан Азербайджана нет. Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, посольство Азербайджана в Индонезии продолжает свою деятельность и сохраняет постоянный контакт с соответствующими структурами страны.

"Посольство советует проживающим на постоянной основе в Индонезии гражданам Азербайджана избегать мест массового скопления людей. На консульском учете в посольстве Азербайджана состоят около 30 граждан", - сказал Х.Гаджиев.