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МИД Румынии назвал кандидата на пост посла в Азербайджане

МИД Румынии назвал кандидата на пост посла в Азербайджане Министерство иностранных дел Румынии направило на рассмотрение в парламент страны кандидатуру на пост посла в Азербайджане
Внешняя политика
8 марта 2021 г. 15:40
МИД Румынии назвал кандидата на пост посла в Азербайджане

Министерство иностранных дел Румынии направило на рассмотрение в парламент страны кандидатуру на пост посла в Азербайджане.

Как сообщает Report, кандидатом на пост посла Румынии в Азербайджане выдвинут Василе Соаре (Vasile Soare), который с 2014 по 2020 годы возглавлял дипломатическую миссию Румынии в России.

В целом в парламент Румынии на рассмотрение отправлена кандидатура 26 послов.

Ранее сообщалось, что посол Румынии Дан Янку завершает свою дипломатическую миссию в Азербайджане. Он возглавлял румынскую дипломатическую миссию в нашей стране с октября 2016 года.

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Версия на азербайджанском языке Rumıniya XİN Azərbaycandakı səfir namizədinin adını açıqlayıb

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