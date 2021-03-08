МИД Румынии назвал кандидата на пост посла в Азербайджане

Министерство иностранных дел Румынии направило на рассмотрение в парламент страны кандидатуру на пост посла в Азербайджане

Министерство иностранных дел Румынии направило на рассмотрение в парламент страны кандидатуру на пост посла в Азербайджане.

Как сообщает Report, кандидатом на пост посла Румынии в Азербайджане выдвинут Василе Соаре (Vasile Soare), который с 2014 по 2020 годы возглавлял дипломатическую миссию Румынии в России.

В целом в парламент Румынии на рассмотрение отправлена кандидатура 26 послов.

Ранее сообщалось, что посол Румынии Дан Янку завершает свою дипломатическую миссию в Азербайджане. Он возглавлял румынскую дипломатическую миссию в нашей стране с октября 2016 года.