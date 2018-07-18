МИД России: Перед Каспийским саммитом пройдет заседание министров иностранных дел

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Перед Саммитом прикаспийских государств должен будет состояться Совет министров иностранных дел (СМИД) этих стран.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге, комментируя вопрос о подготовке к саммиту.

"Мы исходим из того, что должен состояться Совет министров иностранных дел. По крайней мере, таково понимание на нынешний момент", - заявила М.Захарова.

Напомним, саммит прикаспийских стран пройдет 12 августа в в казахстанском Актау.