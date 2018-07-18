 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МИД России: Перед Каспийским саммитом пройдет заседание министров иностранных дел

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Перед Саммитом прикаспийских государств должен будет состояться Совет министров иностранных дел (СМИД) этих стран.

    Как передает Report, об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге, комментируя вопрос о подготовке к саммиту.

    "Мы исходим из того, что должен состояться Совет министров иностранных дел. По крайней мере, таково понимание на нынешний момент", - заявила М.Захарова.

    Напомним, саммит прикаспийских стран пройдет 12 августа в в казахстанском Актау. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi