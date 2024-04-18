МИД России назвал неэффективным вклад ЕС в нормализацию между Баку и Ереваном

Министерство иностранных дел России подчеркивает неэффективность вклада Европейского союза в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Министерство иностранных дел России подчеркивает неэффективность вклада Европейского союза в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня в ходе брифинга.

"Мы с каждым днем все больше убеждаемся в отсутствии какого-либо позитивного вклада ЕС в нормализацию отношений между Баку и Ереваном. Наоборот, представители Евросоюза занимаются разного рода провокациями, разведдеятельностью, пропагандой. Неудивительно, что это вызывает закономерное неприятие у стран региона, которые едины в том, что любые возникающие на Южном Кавказе вопросы должны решаться внутри региона и в интересах всех расположенных здесь стран без деструктивного вмешательства извне", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что ЕС и НАТО не ставят цель реального содействия азербайджано-армянскому урегулированию: "Запад продолжает милитаризацию Южного Кавказа, превращая его в очередную арену геополитического соперничества, игнорируя интересы местных жителей и, по сути дела, ставит крест на осуществление в ближайшее время задач мирного развития региона".