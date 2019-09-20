МИД России наградило Халафа Халафова

По случаю 60-летнего юбилея заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов был удостоен награды МИД России - нагрудного знака "За вклад в международное сотрудничество".

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников посетил министерство иностранных дел для вручения награды, где также зачитал письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Дипломат отметил значимый вклад Халафа Халафова в укрепление многостороннего азербайджано-российского сотрудничества.