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МИД России наградило Халафа Халафова

МИД России наградило Халафа Халафова

По случаю 60-летнего юбилея заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов был удостоен награды МИД России - нагрудного знака "За вклад в международное сотрудничество".

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников посетил министерство иностранных дел для вручения награды, где также зачитал письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова. 

Дипломат отметил значимый вклад Халафа Халафова в укрепление многостороннего азербайджано-российского сотрудничества.

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