МИД России наградило Халафа Халафова

По случаю 60-летнего юбилея заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов был удостоен награды МИД России - нагрудного знака "За вклад в международное сотрудничество".
Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.
Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников посетил министерство иностранных дел для вручения награды, где также зачитал письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Дипломат отметил значимый вклад Халафа Халафова в укрепление многостороннего азербайджано-российского сотрудничества.
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