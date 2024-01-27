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МИД распространил заявление в связи с годовщиной теракта в посольстве Азербайджана в Иране

МИД распространил заявление в связи с годовщиной теракта в посольстве Азербайджана в Иране Министерство иностранных дел распространило заявление в связи с годовщиной теракта в посольстве Азербайджана в Иране.
Внешняя политика
27 января 2024 г. 09:20
МИД распространил заявление в связи с годовщиной теракта в посольстве Азербайджана в Иране

Министерство иностранных дел распространило заявление в связи с годовщиной теракта в посольстве Азербайджана в Иране.

Как сообщает Report, в заявлении ведомства напомнили, что в результате теракта один сотрудник посольства погиб, а два человека получили ранения.

"Учитывая серьезную угрозу жизни и безопасности, была организована эвакуация сотрудников дипмиссии и членов их семей из Ирана", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Иран не выполнил свои обязательства по обеспечению безопасности посольства и его сотрудников в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

После теракта многие государства и международные организации решительно осудили данный теракт, и назвали неприемлемым нападение на дипломатические миссии, добавили в ведомстве.

В заявлении подчеркнуто, что в течение года продолжались регулярные контакты между официальными лицами и уполномоченными структурами Азербайджана и Ирана с целью урегулирования сложившейся после теракта ситуации. В повестке переговоров стояли вопросы наиболее строго наказания для лиц, причастных к данному теракту, и обеспечения полной безопасности посольства и его сотрудников, отметили в МИД.

"Иранская сторона на регулярной основе информировала Азербайджан о проводимых следственных мероприятиях, после длительных процессов первое заседание суда над исполнителем террористического акта было назначено на 27 января 2024 года", - говорится в заявлении.

"В первую годовщину террористического акта в посольстве Азербайджана в Иране выражаем глубокие соболезнования родственникам погибшего, еще раз решительно осуждаем это нападение, и ждем скорого принятия иранской стороной ориентированных на результаты мер, чтобы виновные понесли заслуженное наказание и подобные инциденты впредь не повторялись", - говорится в заявлении.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался на пост охраны и убил начальника службы безопасности из автомата марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. МИД Азербайджана 30 января эвакуировал сотрудников посольства из Тегерана, деятельность посольства была приостановлена.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA issues statement on attack against embassy in Iran
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN İrandakı səfirliyə hücumla bağlı bəyanat yayıb

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