МИД: Проведение т.н. "выборов" в Карабахе показывает, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном

Проведение так называемых "выборов" в Карабахе еще раз наглядно демонстрирует, что Армения и созданный ею марионеточный режим на самом деле не заинтересованы в мирном процессе, а избрали путь провокаций и эскалации ситуации.

Проведение так называемых "выборов" в Карабахе еще раз наглядно демонстрирует, что Армения и созданный ею марионеточный режим на самом деле не заинтересованы в мирном процессе, а избрали путь провокаций и эскалации ситуации.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.

"Незаконная деятельность марионеточного режима под ложным предлогом "президентских выборов" является грубым нарушением Конституции и законодательства Азербайджанской Республики, а также норм и принципов международного права. Только Конституция и законы Азербайджанской Республики составляют правовую основу волеизъявления посредством выборов на территории Азербайджанской Республики", - подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что препятствование Арменией диалогу Азербайджана с этническими армянами, проживающими на его суверенной территории, является грубым вмешательством во внутренние дела Азербайджана, а также посягательством на суверенитет и территориальную целостность страны.

"Азербайджанская Республика будет решительно противостоять угрозам своему суверенитету и территориальной целостности в пределах своих международно признанных границ", - говорится в заявлении.

"Азербайджанская Республика настоятельно призывает всех членов международного сообщества, в соответствии с их обязательствами в рамках международного права, дать правильную политическую оценку шагам, направленным против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, принять эффективные меры для предотвращения шагов Армении, которые ставят под угрозу хрупкие усилия по нормализации в регионе, и решительно осудить незаконные действия, названные "выборами", - заявили в МИД.