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МИД: Проведение т.н. "выборов" в Карабахе показывает, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном

МИД: Проведение т.н. "выборов" в Карабахе показывает, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном Проведение так называемых "выборов" в Карабахе еще раз наглядно демонстрирует, что Армения и созданный ею марионеточный режим на самом деле не заинтересованы в мирном процессе, а избрали путь провокаций и эскалации ситуации.
Внешняя политика
9 сентября 2023 г. 14:21
МИД: Проведение т.н. выборов в Карабахе показывает, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном

Проведение так называемых "выборов" в Карабахе еще раз наглядно демонстрирует, что Армения и созданный ею марионеточный режим на самом деле не заинтересованы в мирном процессе, а избрали путь провокаций и эскалации ситуации.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.

"Незаконная деятельность марионеточного режима под ложным предлогом "президентских выборов" является грубым нарушением Конституции и законодательства Азербайджанской Республики, а также норм и принципов международного права. Только Конституция и законы Азербайджанской Республики составляют правовую основу волеизъявления посредством выборов на территории Азербайджанской Республики", - подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что препятствование Арменией диалогу Азербайджана с этническими армянами, проживающими на его суверенной территории, является грубым вмешательством во внутренние дела Азербайджана, а также посягательством на суверенитет и территориальную целостность страны.

"Азербайджанская Республика будет решительно противостоять угрозам своему суверенитету и территориальной целостности в пределах своих международно признанных границ", - говорится в заявлении.

"Азербайджанская Республика настоятельно призывает всех членов международного сообщества, в соответствии с их обязательствами в рамках международного права, дать правильную политическую оценку шагам, направленным против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, принять эффективные меры для предотвращения шагов Армении, которые ставят под угрозу хрупкие усилия по нормализации в регионе, и решительно осудить незаконные действия, названные "выборами", - заявили в МИД.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA makes statement on illegal activities named as “elections” by puppet regime created by Armenia in Garabagh region
Версия на азербайджанском языке XİN Qarabağda qondarma rejimin “seçkilər” adlandırdığı qanunsuz fəaliyyəti ilə bağlı bəyanat yayıb

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