Глава МИД призвал президента МККК активизировать усилия для освобождения пленных и заложников

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на полях проходящего в Баку XVIII саммита Движения неприсоединения (ДН) встретился с президентом Международного комитета Красного креста Петером Маурером.

Как сообщили Report в МИД, на встрече были обсуждены текущее состояние и будущее отношений между Азербайджаном и МККК, выражена надежда на то, что успешное сотрудничество между сторонами будет развиваться в будущем.

Э.Мамедъяров отметил, что МККК является одним из основных партнеров Азербайджана в гуманитарной сфере, довел до сведения, что деятельность организации положительно оценивается страной в контексте армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В этой связи министр коснулся вопроса обмена пленными и заложниками по принципу "всех на всех", отметил важность продолжения усилий для реализации этого вопроса.

П.Маурер в свою очередь отметил, что МККК прилагает продолжительные усилия и проинформировал о работах, выполняемых представляемой им структурой в данном направлении.

После президент МККК поблагодарил за приглашение на саммит ДН отметил, что МККК всегда готов к сотрудничеству с Азербайджаном в гуманитарной сфере.

Отметим, что 11 июля 2014 года азербайджанские гражданские лица Д.Аскеров и Ш.Гулиев были взяты в заложники вооруженными силами Армении при посещении могил родителей в оккупированном Кельбаджарском районе Азербайджана. Находящийся с ними Гасан Гасанов был убит. На основании ложных обвинений, выдвинутых марионеточным сепаратистским режимом, созданным на оккупированных территориях Азербайджана, над нашими соотечественниками был проведен "суд", в результате которого Д.Аскеров был незаконно приговорен к пожизненному заключению, а Ш.Гулиев – к 22 годам лишения свободы.

Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджанской Республики на встречах руководств и глав МИД Азербайджана и Армении при посредничестве Минской группы ОБСЕ, а также во время обсуждений Госкомиссии с соответствующими международными организациями в 2017 и 2018 годах неоднократно высказывала противоположной стороне принципиальную позицию Азербайджана об освобождении заложников и пленных в формате "всех на всех".