МИД Азербайджана ответил Австрии: Претензии по поводу т.н. “блокады” не имеют оснований

Претензии по поводу т.н. “блокады” Лачинской дороги не имеют никаких оснований

Претензии по поводу так называемой “блокады” Лачынской дороги не имеют никаких оснований.

Как передает Report, об этом в Twitter написал официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя публикацию министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга.

"Лачынская дорога открыта, и по ней обеспечена свобода передвижения. Только в период с 12 декабря 2022 года по 15 декабря в обоих направлениях проехало 644 транспортных средства МККК, российского миротворческого контингента и местных жителей Армении. Претензии по поводу “блокады” не имеют никаких оснований", - отметил он.