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МИД Азербайджана ответил Австрии: Претензии по поводу т.н. “блокады” не имеют оснований

МИД Азербайджана ответил Австрии: Претензии по поводу т.н. “блокады” не имеют оснований Претензии по поводу т.н. “блокады” Лачинской дороги не имеют никаких оснований
Внешняя политика
18 января 2023 г. 14:33
МИД Азербайджана ответил Австрии: Претензии по поводу т.н. “блокады” не имеют оснований

Претензии по поводу так называемой “блокады” Лачынской дороги не имеют никаких оснований.

Как передает Report, об этом в Twitter написал официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя публикацию министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга.

"Лачынская дорога открыта, и по ней обеспечена свобода передвижения. Только в период с 12 декабря 2022 года по 15 декабря в обоих направлениях проехало 644 транспортных средства МККК, российского миротворческого контингента и местных жителей Армении. Претензии по поводу “блокады” не имеют никаких оснований", - отметил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan responds to Austria: Claims about 'blockade' of Lachin road groundless
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Avstriyaya cavab verib: “Blokada” ilə bağlı iddiaların heç bir əsası yoxdur”

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