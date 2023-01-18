МИД Азербайджана ответил Австрии: Претензии по поводу т.н. “блокады” не имеют оснований

Претензии по поводу так называемой “блокады” Лачынской дороги не имеют никаких оснований.
Как передает Report, об этом в Twitter написал официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя публикацию министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга.
"Лачынская дорога открыта, и по ней обеспечена свобода передвижения. Только в период с 12 декабря 2022 года по 15 декабря в обоих направлениях проехало 644 транспортных средства МККК, российского миротворческого контингента и местных жителей Армении. Претензии по поводу “блокады” не имеют никаких оснований", - отметил он.