О нас
Report Georgia
Аудио новости

МИД: Ответственность за провокацию на границе лежит на руководстве Армении

МИД: Ответственность за провокацию на границе лежит на руководстве Армении По информации Министерства обороны Азербайджанской Республики, 28 июля 2021 года вооруженные силы Армении подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района. В результате ранены двое наших военнослужащих. По
Внешняя политика
28 июля 2021 г. 10:37
МИД: Ответственность за провокацию на границе лежит на руководстве Армении
0 : 00
0 : 00

По информации Министерства обороны Азербайджанской Республики, 28 июля 2021 года вооруженные силы Армении подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района. В результате ранены двое наших военнослужащих. Подчеркиваем, что вся ответственность за провокацию на границе и усугубление ситуации полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

"Призываем Армению принять новые реалии, сложившиеся в регионе, положить конец военным провокациям и приступить к переговорам по делимитации госграницы между двумя странами.

Азербайджан сохраняет за собой право защищать территориальную целостность в рамках международных границ, на любые шаги против нашей территориальной целостности будут даны решительные ответы", - сообщили в министерстве.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani MFA says Armenia bears full responsibility for provocation on border
Версия на азербайджанском языке XİN: "Sərhəddəki təxribata görə məsuliyyət Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin üzərindədir"

Другие новости из категории

Байрамов: Бакинская декларация внесет большой вклад в связи между нашими странами
Байрамов: Бакинская декларация внесет большой вклад в связи между нашими странами
28 июля 2021 г. 11:14
Джейхун Байрамов проводит встречу с Мустафой Шентопом в Баку
Джейхун Байрамов проводит встречу с Мустафой Шентопом в Баку
28 июля 2021 г. 10:42
Шентоп: Предпринимаются шаги в направлении военного сотрудничества с Азербайджаном
Шентоп: Предпринимаются шаги в направлении военного сотрудничества с Азербайджаном
28 июля 2021 г. 10:33
Мустафа Шентоп назвал главный приоритет Бакинской декларации
Мустафа Шентоп назвал главный приоритет Бакинской декларации
28 июля 2021 г. 10:13
Спикер парламента Турции о вооруженной провокации Армении против Азербайджана
Спикер парламента Турции о вооруженной провокации Армении против Азербайджана
28 июля 2021 г. 09:54
В Гяндже проходит конференция правящих партий Азербайджана и Турции
ФотоВ Гяндже проходит конференция правящих партий Азербайджана и Турции
28 июля 2021 г. 09:33
Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в регионе
Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в регионе
27 июля 2021 г. 23:11
Президент Азербайджана принял председателя Нацсобрания Пакистана - ОБНОВЛЕНО
ФотоПрезидент Азербайджана принял председателя Нацсобрания Пакистана - ОБНОВЛЕНО
27 июля 2021 г. 18:40
Начался визит делегации правящей партии Турции в Гянджу
ФотоНачался визит делегации правящей партии Турции в Гянджу
27 июля 2021 г. 18:27
Омбудсмен проинформировала представителей ПАСЕ о совершенных Арменией преступлениях
Омбудсмен проинформировала представителей ПАСЕ о совершенных Арменией преступлениях
27 июля 2021 г. 18:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi