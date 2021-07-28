МИД: Ответственность за провокацию на границе лежит на руководстве Армении

По информации Министерства обороны Азербайджанской Республики, 28 июля 2021 года вооруженные силы Армении подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района. В результате ранены двое наших военнослужащих. По

По информации Министерства обороны Азербайджанской Республики, 28 июля 2021 года вооруженные силы Армении подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района. В результате ранены двое наших военнослужащих. Подчеркиваем, что вся ответственность за провокацию на границе и усугубление ситуации полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

"Призываем Армению принять новые реалии, сложившиеся в регионе, положить конец военным провокациям и приступить к переговорам по делимитации госграницы между двумя странами.

Азербайджан сохраняет за собой право защищать территориальную целостность в рамках международных границ, на любые шаги против нашей территориальной целостности будут даны решительные ответы", - сообщили в министерстве.