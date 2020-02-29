​МИД обратился к гражданам Азербайджана в Иране

Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось к гражданам Азербайджана в Иране.
Об этом сообщили Report в пресс-службе МИД.
В заявлении говорится:
"По информации Кабинета министров Азербайджана, принято решение закрыть государственную границу между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран с 29 февраля 2020 года в 16:00 в рамках ограничительного режима сроком на две недели. Ситуация обсуждалась с соответствующими государственными органами Ирана. В координации с иранской стороной будет создан коридор для выезда иранских граждан из Азербайджана и возвращения из Ирана граждан Азербайджана.
В целях содействия возвращению наших граждан в Азербайджан горячие линии действуют в посольстве Азербайджанской Республики в Тегеране и Генеральном консульстве в Тебризе. Гражданам, желающим вернуться в Азербайджан, предлагается связаться с нашими дипломатическими представительствами по этим горячим линиям.
Посольство Азербайджанской Республики в Иране:
Адрес: г. Тегеран, Неистан 3, ул. Растован 16
Телефон: (+98 910) 559 56 10
(+9821) 22 55 82 99
(+9821) 22 55 42 55
Генконсульство Азербайджанской Республики в Тебризе:
Адрес: г. Тебриз, Велиаср, ул. Арифа 9
Телефон: (+98 902) 095 13 83
(+98413) 333 48 02/04".