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МИД Азербайджана назвал пять основных принципов нормализации отношений с Арменией

МИД Азербайджана назвал пять основных принципов нормализации отношений с Арменией Министерство иностранных дел Азербайджана обнародовало предложения по нормализации отношений с Арменией.
Внешняя политика
14 марта 2022 г. 15:44
МИД Азербайджана назвал пять основных принципов нормализации отношений с Арменией

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в ходе выступления на дипломатическом форуме в Анталии рассказал о миротворческих усилиях Азербайджана на постконфликтном этапе, передает Report, со ссылкой на ведомство.
Было отмечено, что, несмотря на шаги, предпринятые нашей страной для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, заявления на самом высоком уровне о нашей готовности подписать мирный договор с Арменией, за прошедший период со стороны Армении не было дано ответа. Несколько дней назад Азербайджан представил Армении предложение о базовых принципах для установления отношений между двумя государствами. В нем отражены следующие пять базовых принципов нормализации отношений между двумя государствами:

- Взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности своих международных границ и политической независимости друг друга;

- Взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и принятие юридического обязательства о том, что такой иск не будет предъявлен в будущем;

- Воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, использования угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также других обстоятельств, не соответствующих целям Устава ООН;

- Делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений;

- Открытие транспорта и коммуникаций, строительство других соответствующих коммуникаций и налаживание сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес.

Как сообщили в МИД, именно на этих базовых принципах два государства, проведя интенсивные, субстантивные и ориентированные на результат переговоры, могут заключить двустороннее мирное соглашение.

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Версия на английском языке Azerbaijan discloses 5 basic principles for normalizing relations with Armenia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Ermənistana təqdim olunan təklifləri açıqlayıb

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