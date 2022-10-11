МИД: Ни один человек не ответил перед законом за совершенные Арменией военные преступления

МИД: Ни один человек не ответил перед законом за совершенные Арменией военные преступления

"К сожалению, до сих пор ни один человек не ответил перед законом за совершенные Арменией военные преступления".

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"К сожалению, до сих пор ни один человек не ответил перед законом за совершенные Арменией военные преступления". Как сообщает Report, об этом заявила начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева на круглом столе, посвященном второй годовщине террора, совершенного Арменией 11 октября 2020 года в Гяндже. По ее словам, удары по Гяндже являются грубым нарушением международного права: "Армения нарушила нормы Женевской конвенции, членом которой она является. События в Гяндже были запечатлены представителями местных и международных СМИ. Все материалы были собраны по протоколу, и было подано ходатайство в рамках Международного суда. Однако вопрос все еще рассматривается в разных инстанциях. Азербайджан сделает все возможное, чтобы виновные предстали перед законом. К сожалению, до сих пор ни один человек не ответил перед законом за совершенные Арменией военные преступления". Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке MFA: Not a single person from Armenia has been held accountable for war crimes