МИД: Ни один человек не ответил перед законом за совершенные Арменией военные преступления

"К сожалению, до сих пор ни один человек не ответил перед законом за совершенные Арменией военные преступления".
Как сообщает Report, об этом заявила начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева на круглом столе, посвященном второй годовщине террора, совершенного Арменией 11 октября 2020 года в Гяндже.
По ее словам, удары по Гяндже являются грубым нарушением международного права: "Армения нарушила нормы Женевской конвенции, членом которой она является. События в Гяндже были запечатлены представителями местных и международных СМИ. Все материалы были собраны по протоколу, и было подано ходатайство в рамках Международного суда. Однако вопрос все еще рассматривается в разных инстанциях. Азербайджан сделает все возможное, чтобы виновные предстали перед законом. К сожалению, до сих пор ни один человек не ответил перед законом за совершенные Арменией военные преступления".