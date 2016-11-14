МИД: Мы приветствуем выдачу ЕС мандата на подготовку соглашения по сотрудничеству с Азербайджаном

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ "Мы приветствуем и одобряем подготовку соглашения по всестороннему сотрудничеству Евросоюза с Азербайджаном и проводимые в этом направлении переговоры".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, в рамках участия на прошедшей в мае 2015 года на 4-й Рижской встрече в верхах по восточному партнерству министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнесом Ханом, представил ему проект соглашения по стратегическому партнерству между Азербайджаном и Евросоюзом и заявил о стремлении Азербайджана развивать связи с Евросоюзом в данной сфере.

"Считаем, что подписание нового соглашения создаст надежную нормативно-правовую базу для всестороннего развития связей и перехода сотрудничества между Евросоюзом и Азербайджаном на новый с точки зрения качества уровень в стратегической плоскости", - сказал Х.Гаджиев.