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МИД: Мины - тяжелое наследие кампании Армении по предотвращению возвращения вынужденных переселенцев

МИД: Мины - тяжелое наследие кампании Армении по предотвращению возвращения вынужденных переселенцев Мины - важный элемент и тяжелое наследие кампании Армении по предотвращению возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев.
Внешняя политика
24 января 2023 г. 11:34
МИД: Мины - тяжелое наследие кампании Армении по предотвращению возвращения вынужденных переселенцев

Мины - важный элемент и тяжелое наследие кампании Армении по предотвращению возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

Отмечено, что политика этнической дискриминации и действия Армении, в том числе незаконная оккупация азербайджанских земель в течение почти тридцати лет, помешали азербайджанцам вернуться в свои дома в Карабахе. До сих пор сотни азербайджанских вынужденных переселенцев не могут вернуться на родину.

“В период оккупации и отступления с территорий после войны в 2020 году армянская сторона полностью разрушила такие города, как Физули, Агдам, Джебраил, Губадлы, Зангилан и Кельбаджар в рамках политики ”выжженной земли". После оккупации азербайджанских земель Арменией в 1991 году 95 процентов построек, расположенных в Карабахском регионе Азербайджана, были полностью уничтожены", - говорится в заявлении.

Отмечено, что политика Армении также включает в себя создание миной угрозы для гражданского населения: "После окончания 44-дневной Отечественной войны 282 азербайджанца погибли или были тяжело ранены в результате подрывов на минах. Мины являются важным элементом и тяжелым наследием кампании Армении по предотвращению возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев".

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Версия на английском языке MFA: Landmines are critical elements and painful legacy of Armenia’s campaign to prevent return of displaced Azerbaijanis
Версия на азербайджанском языке XİN: "Minalar Ermənistanın azərbaycanlı məcburi köçkünlərin geri qayıtmasına mane olmaq kampaniyasının ağır mirasıdır"

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