МИД Латвии приветствовал совместное заявление Баку и Еревана

Совместное заявление Азербайджана и Армении подтверждает намерение этих стран нормализовать отношения.

Совместное заявление Азербайджана и Армении подтверждает намерение этих стран нормализовать отношения.

Как сообщает Report, об этом написал министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в своем аккаунте в социальной сети "X".

По его словам, совместное заявление Азербайджана и Армении является важным шагом на пути к доверию и миру во всем регионе и за его пределами.

"Это еще раз подтверждает намерение Азербайджана и Армении нормализовать отношения и достичь мирного соглашения", - говорится в публикации.