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МИД Латвии приветствовал совместное заявление Баку и Еревана

МИД Латвии приветствовал совместное заявление Баку и Еревана Совместное заявление Азербайджана и Армении подтверждает намерение этих стран нормализовать отношения.
Внешняя политика
8 декабря 2023 г. 16:31
МИД Латвии приветствовал совместное заявление Баку и Еревана

Совместное заявление Азербайджана и Армении подтверждает намерение этих стран нормализовать отношения.

Как сообщает Report, об этом написал министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в своем аккаунте в социальной сети "X".

По его словам, совместное заявление Азербайджана и Армении является важным шагом на пути к доверию и миру во всем регионе и за его пределами.

"Это еще раз подтверждает намерение Азербайджана и Армении нормализовать отношения и достичь мирного соглашения", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Latvian MFA welcomes joint statement of Armenia and Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Latviya XİN Ermənistan və Azərbaycanın birgə bəyanatını alqışlayıb

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