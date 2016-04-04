Кыргызстан готов содействовать урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Кыргызстан готов выступить посредником в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении министерства иностранных дел Кыргазстана.

"Кыргызстан выступает за выработку конструктивных предложений для поиска путей разрешения споров и готова оказать в этом свое политическое содействие, основываясь на историческом опыте подписания Бишкекского протокола от 5 мая 1994 года", - говорится в сообщении.

В нем также указывается, что официальный Бишкек с озабоченностью воспринял сообщение об обострении ситуации в Нагорном Карабахе, которое привело к кровопролитию и человеческим жертвам.