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    МИД: Граждане Азербайджана в результате теракта в аэропорту Стамбула не пострадали

    Среди 36 погибших - один гражданин Украины и один гражданин Ирана

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ По предварительным данным, граждане Азербайджана в результате теракта в аэропорту Стамбула не пострадали. Об этом Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. 

    Теракт был совершен вечером 28 июня в международном терминале стамбульского аэропорта. По официальным данным, в результате трех взрывов погибли 36 человек, 147 получили ранения.

    По сообщению Reuters, среди 36 погибших  - двое иностранных граждан (один гражданин Украины и один гражданин Ирана).

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