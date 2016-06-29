МИД: Граждане Азербайджана в результате теракта в аэропорту Стамбула не пострадали

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ По предварительным данным, граждане Азербайджана в результате теракта в аэропорту Стамбула не пострадали. Об этом Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Теракт был совершен вечером 28 июня в международном терминале стамбульского аэропорта. По официальным данным, в результате трех взрывов погибли 36 человек, 147 получили ранения.

По сообщению Reuters, среди 36 погибших - двое иностранных граждан (один гражданин Украины и один гражданин Ирана).