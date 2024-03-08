МИД: Франция не имеет морального права предъявлять претензии Азербайджану

Мы решительно отвергаем заявление Министерства Европы и иностранных дел Франции от 8 марта о том, что в Азербайджане якобы подвергается нападкам свобода самовыражения и печати, проводятся необоснованные аресты.

Мы решительно отвергаем заявление Министерства Европы и иностранных дел Франции от 8 марта о том, что в Азербайджане якобы подвергается нападкам свобода самовыражения и печати, проводятся необоснованные аресты.

Как сообщает Report , об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

В ведомстве отметили, что рассматривают подобные необоснованные и предвзятые утверждения как вмешательство во внутренние дела Азербайджана, следственный процесс и независимость судебной власти.

"Франция, как страна, где грубо нарушаются права человека, в ходе беспорядков убиваются демонстранты, в законодательных структурах которой распространены взяточничество и коррупция, широко проявляется исламофобия и наблюдаются нападки на мусульман, не принимаются какие-либо меры в отношении этих и других нарушений прав человека, не имеет морального права предъявлять претензии Азербайджану", - говорится в заявлении.

"В Азербайджане полностью обеспечиваются основные права и свободы, а также свобода СМИ. Еще раз требуем от французской стороны не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана", - добавили в МИД.