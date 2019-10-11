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МИД: Азербайджан поддерживает антитеррористическую операцию Турции в Сирии

МИД: Азербайджан поддерживает антитеррористическую операцию Турции в С

"Азербайджан решительно осуждает все формы и проявления терроризма и поддерживает усилия международного сообщества по борьбе с терроризмом". 

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджанской Республики.

"В этой связи мы уверены, что операция "Источник мира" Вооруженных сил Турции послужит устранению террористических рисков, возвращению беженцев в свои дома, решению гуманитарных проблем и обеспечению мира и стабильности в рамках территориальной целостности Сирии, как было заявлено правительством Турции" - говорится в заявлении.

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