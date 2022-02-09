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МИД Азербайджана ответил Армении

МИД Азербайджана ответил Армении "Освежаем память МИД Армении: Армения – это страна, которая около 30 лет сохраняя под военной оккупацией часть территорий Азербайджана, осуществляла на этих землях незаконную деятельность, в том числе урбицид, культурцид и экоцид".
Внешняя политика
9 февраля 2022 г. 10:22
МИД Азербайджана ответил Армении

"Освежаем память МИД Армении: Армения – это страна, которая около 30 лет сохраняя под военной оккупацией часть территорий Азербайджана, осуществляла на этих землях незаконную деятельность, в том числе урбицид, культурцид и экоцид".

Как передает Report, об этом сказала начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Армения стерла с лица земли 9 азербайджанских городов и сотни сел. Исторические, культурные, религиозные памятники на этих территориях разрушены, разграблены".

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Версия на азербайджанском языке Leyla Abdullayeva Ermənistan XİN-ə cavab verib

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