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МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану

МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Ирану в связи с гибелью людей при взрыве на угольной шахте в городе Табас в провинции Южный Хорасан.
Внешняя политика
22 сентября 2024 г. 15:33
МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Ирану в связи с гибелью людей при взрыве на угольной шахте в городе Табас в провинции Южный Хорасан.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации дипведомства на странице Х.

"С глубокой скорбью выражаем соболезнования народу и правительству Ирана, семьям погибших в связи со взрывом на угольной шахте в провинции Хорасан. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и надеемся на устранение в скором времени последствий этого трагического события", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan extends condolences to Iran over deadly coal mine explosion
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN İrana başsağlığı verib

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