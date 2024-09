МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Ирану в связи с гибелью людей при взрыве на угольной шахте в городе Табас в провинции Южный Хорасан.

Как сообщает Report , об этом говорится в публикации дипведомства на странице Х.

"С глубокой скорбью выражаем соболезнования народу и правительству Ирана, семьям погибших в связи со взрывом на угольной шахте в провинции Хорасан. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и надеемся на устранение в скором времени последствий этого трагического события", - говорится в публикации.

We express heartfelt condolences to the people and government of Iran, and to the families of the victims over the deadly coal mine explosion in Khorasan province.



We wish soonest recovery for the injured and hope for the earliest elimination of consequences of this tragic…