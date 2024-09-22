МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Ирану в связи с гибелью людей при взрыве на угольной шахте в городе Табас в провинции Южный Хорасан.

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Ирану в связи с гибелью людей при взрыве на угольной шахте в городе Табас в провинции Южный Хорасан.

Как сообщает Report , об этом говорится в публикации дипведомства на странице Х.

"С глубокой скорбью выражаем соболезнования народу и правительству Ирана, семьям погибших в связи со взрывом на угольной шахте в провинции Хорасан. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и надеемся на устранение в скором времени последствий этого трагического события", - говорится в публикации.