Azərbaycan XİN İrana başsağlığı verib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Cənubi Xorasan ostanının Təbəs şəhərində kömür mədənində baş vermiş partlayışda ölənlərlə əlaqədar İrana başsağlığı verib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə XİN-in “X” hesabında paylaşım edilib.

“Xorasan əyalətində kömür mədənində baş vermiş partlayışla bağlı İran xalqına və hökumətinə, həlak olanların ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı veririk. Xəsarət alanların tezliklə sağalmasını və bu faciəli hadisənin nəticələrinin tezliklə aradan qaldırılmasına ümid edirik”, - paylaşımda qeyd edilib.

We express heartfelt condolences to the people and government of Iran, and to the families of the victims over the deadly coal mine explosion in Khorasan province.



We wish soonest recovery for the injured and hope for the earliest elimination of consequences of this tragic…