МИД Азербайджана поздравил Малайзию и Кыргызстан

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Малайзию и Кыргызстан.

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Малайзию и Кыргызстан.

Как передает Report, об этом сообщается в аккаунте МИД в социальной сети.

"По случаю Национального дня мы передаем самые искренние поздравления и добрые пожелания правительству и народу Малайзии! Мы с нетерпением ждем дальнейшего развития нашего двустороннего сотрудничества!",- отмечается в поздравительном сообщении по случаю Дня независимости Малайзии.

В свою очередь, в поздравительном сообщении МИД Азербайджана по случаю Дня независимости Кыргызстана говорится: "Поздравляем дружественный и братский народ Кыргызстана с Национальным днем и надеемся на дальнейшее углубление сотрудничества между нашими государствами на всех платформах!"