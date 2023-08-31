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МИД Азербайджана поздравил Малайзию и Кыргызстан

МИД Азербайджана поздравил Малайзию и Кыргызстан Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Малайзию и Кыргызстан.
Внешняя политика
31 августа 2023 г. 12:58
МИД Азербайджана поздравил Малайзию и Кыргызстан

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Малайзию и Кыргызстан.

Как передает Report, об этом сообщается в аккаунте МИД в социальной сети.

"По случаю Национального дня мы передаем самые искренние поздравления и добрые пожелания правительству и народу Малайзии! Мы с нетерпением ждем дальнейшего развития нашего двустороннего сотрудничества!",- отмечается в поздравительном сообщении по случаю Дня независимости Малайзии.

В свою очередь, в поздравительном сообщении МИД Азербайджана по случаю Дня независимости Кыргызстана говорится: "Поздравляем дружественный и братский народ Кыргызстана с Национальным днем и надеемся на дальнейшее углубление сотрудничества между нашими государствами на всех платформах!"

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Версия на английском языке Azerbaijan MFA congratulates Malaysia and Kyrgyzstan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Malayziya və Qırğızıstanı təbrik edib

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