МИД Азербайджана поздравил ФРГ, Ирак и Южную Корею с национальными праздниками

МИД Азербайджана поздравил Германию с Днем германского единства.

Как передает Report, поздравление опубликовано на странице ведомства в соцсети "Х".

"Сердечно и искренне поздравляем Германию и германский народ с Национальным Днем!", - говорится в публикации.

Heartfelt and sincere congratulations to #Germany and German people on the occasion of their #NationalDay !



Happy National Day, Germany! @GermanyDiplo pic.twitter.com/dg6KlLk8sb — MFA Azerbaijan (@AzerbaijanMFA) October 3, 2024

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана также поздравило дружественные Ирак и Южную Корею с национальными праздниками.

В публикации в адрес Ирака по случаю Дня независимости говорится: "Искренне поздравляем Республику Ирак и ее народ с Национальным днем!".

Sincere congratulations to the Republic of Iraq and its people on the occasion of their #NationalDay !



Happy National Day, Iraq! @Iraqimofa pic.twitter.com/yk5dmruGnt — MFA Azerbaijan (@AzerbaijanMFA) October 3, 2024

"Поздравляем Республику Корея и ее народ с Национальным днем!". - говорится в публикации МИД по случаю Дня основания государства в Южной Корее.