МИД Азербайджана ответил Индии

Видимо, это последнее заявление было сделано без тщательного изучения различных аспектов вопроса

"В первую очередь хочу подчеркнуть, что основная причина пограничного вопроса между Арменией и Азербайджаном – незаконная оккупация Арменией азербайджанских территорий до ноября 2020 года. Армения нарушила международно признанные границы Азербайджана. Азербайджан лишь восстанавливает признанные на международном уровне границы. Как заявлялось официально, Азербайджан продолжает работу по усилению системы пограничной обороны в рамках своей территориальной целостности, этот процесс проводится на основе имеющихся у обеих сторон карт, определяющих пограничную линию между Азербайджаном и Армений. В последние месяцы между сторонами были разногласия на пограничные темы, и все были решены путем переговоров между сторонами трехсторонних заявлений".

Как передает Report, об этом заявила начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление официального представителя МИД Индии в связи с последними событиями на армяно-азербайджанской границе.

"Во-вторых, очень странно, что МИД Индии, который за последние 30 лет не сделал ни одного призыва в связи с выводом оккупационных сил Армении из азербайджанских территорий, сейчас заговорил об отступлении сил. Видимо, это последнее заявление было сделано без тщательного изучения различных аспектов вопроса.

Хотелось бы напомнить, что Азербайджан всегда призывал и продолжает призывать к суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ государств. Мы считаем, что взаимное уважение и строгое соблюдение этих принципов – единственный путь к разрешению любых споров и установлению добрососедских отношений в прямом смысле этого слова.

Также хочу отметить, что как действующий председатель Движения неприсоединения, Азербайджан определил продвижение Бандунгских принципов как один из приоритетов своего председательства. Эти принципы способствуют развитию справедливости и равенства в международных отношениях и обеспечивают уважение норм и принципов международного права. Недопустимы любые попытки нанести ущерб единству в рамках Движения неприсоединения", - сказала Л.Абдуллаева.