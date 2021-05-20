О нас
Report Georgia
Аудио новости

МИД Азербайджана ответил Индии

МИД Азербайджана ответил Индии Видимо, это последнее заявление было сделано без тщательного изучения различных аспектов вопроса
Внешняя политика
20 мая 2021 г. 12:59
МИД Азербайджана ответил Индии

"В первую очередь хочу подчеркнуть, что основная причина пограничного вопроса между Арменией и Азербайджаном – незаконная оккупация Арменией азербайджанских территорий до ноября 2020 года. Армения нарушила международно признанные границы Азербайджана. Азербайджан лишь восстанавливает признанные на международном уровне границы. Как заявлялось официально, Азербайджан продолжает работу по усилению системы пограничной обороны в рамках своей территориальной целостности, этот процесс проводится на основе имеющихся у обеих сторон карт, определяющих пограничную линию между Азербайджаном и Армений. В последние месяцы между сторонами были разногласия на пограничные темы, и все были решены путем переговоров между сторонами трехсторонних заявлений".

Как передает Report, об этом заявила начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление официального представителя МИД Индии в связи с последними событиями на армяно-азербайджанской границе.

"Во-вторых, очень странно, что МИД Индии, который за последние 30 лет не сделал ни одного призыва в связи с выводом оккупационных сил Армении из азербайджанских территорий, сейчас заговорил об отступлении сил. Видимо, это последнее заявление было сделано без тщательного изучения различных аспектов вопроса.

Хотелось бы напомнить, что Азербайджан всегда призывал и продолжает призывать к суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ государств. Мы считаем, что взаимное уважение и строгое соблюдение этих принципов – единственный путь к разрешению любых споров и установлению добрососедских отношений в прямом смысле этого слова.

Также хочу отметить, что как действующий председатель Движения неприсоединения, Азербайджан определил продвижение Бандунгских принципов как один из приоритетов своего председательства. Эти принципы способствуют развитию справедливости и равенства в международных отношениях и обеспечивают уважение норм и принципов международного права. Недопустимы любые попытки нанести ущерб единству в рамках Движения неприсоединения", - сказала Л.Абдуллаева.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani FM responds to India 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Hindistana cavab verib

Самое читаемое

В бакинском аэропорту расследуют инцидент жестокого обращения с животными
В бакинском аэропорту расследуют инцидент жестокого обращения с животными
16 мая 2021 г. 13:25
Восстановлена работа общественного транспорта
Восстановлена работа общественного транспорта
16 мая 2021 г. 06:00
Состоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной ж/д станция Ляки-Габала
ФотоСостоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной ж/д станция Ляки-Габала
15 мая 2021 г. 20:37
МИД Азербайджана распространил заявление
МИД Азербайджана распространил заявление
13 мая 2021 г. 22:12
В Азербайджане отменяется использование масок на открытом воздухе
В Азербайджане отменяется использование масок на открытом воздухе
20 мая 2021 г. 11:12
Глава МИД: Вопрос Кешикчидага будет решен в соответствии с интересами Грузии и Азербайджана
Глава МИД: Вопрос Кешикчидага будет решен в соответствии с интересами Грузии и Азербайджана
13 мая 2021 г. 14:14
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
15 мая 2021 г. 18:25
Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника
Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника
15 мая 2021 г. 19:03
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
19 мая 2021 г. 14:25
В Азербайджане начинается вакцинация препаратом Sputnik V
В Азербайджане начинается вакцинация препаратом "Sputnik V"
17 мая 2021 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi